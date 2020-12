Situation des Bäckerhandwerk : Bäckerei Mönius lädt ein zu Brot und Polit-Gesprächen

Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen, Michael Vondenhoff (IHK) und Bäckermeister Edwin Mönius (v.l.) in der Backstube der Bäckerei Mönius. Foto: Iason Krings / Büro Lenzen

Wassenberg In der traditionsreichen Bäckerei Mönius in Birgelen informierten sich Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen und IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Vondenhoff. Dabei ging es vor allem um die Nachwuchsprobleme des Handwerks.

Seit mehr als 40 Jahren ist die Bäckerei Mönius in Wassenberg-Birgelen im Besitz von Edwin Mönius. Insgesamt kann der Betrieb auf eine Backtradition von 200 Jahren zurückblicken. Seitdem hat sich viel getan. Kleinere handwerkliche Backbetriebe werden immer mehr von größeren Ketten verdrängt. Grund dafür sind unter anderem die Arbeitszeiten dieses Handwerks. Bei sieben Tagen die Woche, an denen um drei Uhr morgens der Wecker geht, überlegen es sich die meisten zweimal, ob sie einen solchen Berufsweg einschlagen wollen. „Dafür ist ein Bäcker zur Mittagszeit wieder zu Hause“, argumentiert Edwin Mönius, der jetzt zwei Gäste in seiner Backstube willkommen hieß: den Landtagsabgeordneten Stefan Lenzen und IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Vondenhoff. Beide interessierten sich für die Situation des Bäckerhandwerks im Kreis Heinsberg.

Schon auf der Volksschule absolvierte Mönius in den Ferien ein Praktikum in der Bäckerei neben der Schule. „Einmal in der Backstube, immer in der Backstube“, erzählt Mönius. Bis zur Übernahme der Birgelener Bäckerei legte Mönius einige Zwischenstopps bei unterschiedlichen Bäckereibetrieben ein. Doch im Endeffekt zog es ihn dann in den handwerklichen Backbetrieb, dem er seit heute treu geblieben ist. Dort entdeckte er dann auch die Zutaten für gutes Brot: „Man braucht fünf Zutaten: Mehl, Wasser, Salz, Zeit und ganz wichtig – viel Liebe.“