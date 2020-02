Bei den Effelder Kaffeemänn : Jörg II. und Prinzessin Sabine im Jubiläumsjahr proklamiert

Effeld Sechs mal elf Jahre im Zeichen der lachenden Kaffeekanne: die Effelder Kaffeemänn proklamierten ihr Prinzenpaar.

Bis zuletzt wurde beim traditionellen „Kaffeeklatsch“ der „Effelder Kaffeemänn“ spekuliert und gerätselt, bis endlich das bestgehütete Geheimnis des Dorfes gelüftet wurde: Um genau 17.33 Uhr zogen, begleitet von lautstarkem Jubel und viel Beifall, Prinz Jörg II. und Prinzessin Sabine (Hermsmeier) in die Halle ein. Sie führen die Effelder Narren im Jubiläumsjahr an, denn die Kaffeemänn werden jecke 6x11 Jahre alt.

Nicht seit vielen, aber seit vier Jahren sind die beiden im Verein aktiv, erklärte Präsident Pascal Schüren bei der Proklamation, außerdem habe sich das Prinzenpaar vom ersten Moment der Mitgliedschaft „weit über ein normales Maß“ im Verein engagiert. Prinzessin Sabine ist übrigens in Köln geboren, doch das „jecke Blut“ komme nur so nach und nach durch, denn Jörgs Eintritt in den Elferrat habe sie nur zugestimmt, wenn sie niemals Prinzessin werden müsse, erzählte Schüren weiter. Aber nun „darf“ sie Prinzessin sein, und das ist sie auch mit einem strahlenden Lächeln. In seiner mit viel Lokal-Kolorit gewürzten Rede forderte Prinz Jörg unter anderem den „neuen Bürgermeister von Wassenberg“, Marcel Maurer (Bürgermeisterkandidat der CDU für die Wahl im September, Anm.d.Red.), auf, endlich die maroden Umkleiden des Fußballclubs SV Adler abzureißen und in eine Wellness-Oase zu verwandeln. Die Senioren-Mannschaften verpflichtete er als Knappen für seine Prinzessin.