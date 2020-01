Fotoausstellung im Bergfried Wassenberg : Fokus liegt auf besonderer Form

Wassenberg Die Fotoausstellung „Creative Formen Welten“ ist zurzeit im Wassenberger Bergfried zu sehen. Die Fotokünstler wurden auf der Suche nach Außergewöhnlichem in verschiedenen Lebensbereichen fündig.

Für Bürgermeister Manfred Winkens stellte die Ausstellung einen weiteren Beweis dafür dar, dass sich der Bergfried als Ort für Ausstellungen und Konzerte durchaus bewährt. Viele Besucher kämen auch wieder, um sich Exponate in Ruhe anzusehen. Der Ausstellungsort sei ein „Gewinn für die Stadt“, die sich als „Kulturstadt“ präsentieren möchte. Der Verein „Creativ-Foto Wassenberg“, der sich im Ort gründete und dessen insgesamt 17 Mitglieder aus dem Kreis Heinsberg sowie aus den Niederlanden stammen, stellte erstmalig im schön restaurierten Bergfried aus. Der Verein wurde 2003 gegründet. Er trifft sich 14-tägig in der Betty-Reis-Gesamt­schule zum gedanklichen Austausch und bearbeitet über das Jahr verteilt sechs fotografische Themen. Workshops und Exkursionen runden die Aktivitäten ab. Das Ausstellungsthema sei vom Vereinsnamen abgeleitet, erläuterte Vorsitzender Manfred Heiderich den Gästen. „Eine Vielfalt von Motiven aus der ganzen Welt wird in dieser Ausstellung reduziert auf ihre Formen.“ Die teilnehmenden Mitglieder fanden ihre Fotomotive in fernen Welten oder vor der Haustür sowie in den Bereichen Natur und Technik, menschliche Formen und Dinge des Alltags, Architektur und Mobilität und in der Welt der Arbeit. „Bekannte Gegenstände erscheinen plötzlich in einem anderen Licht, menschliche Körper werden losgelöst zu Silhouetten oder Scherenschnitten, und technische Gebilde und Konstruktionen erzeugen Symmetrien“, beschrieb er einzelne kreative Ergebnisse.