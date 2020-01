Januar-Arbeitsmarkt im Kreis Heinsberg : Saisonbedingt mehr Arbeitslose und weniger gemeldete Stellen

Kreis Heinsberg Wie gewohnt im Winter stieg im Januar die Gesamtzahl der Arbeitslosen. Gleichzeitig wurden der Arbeitsagentur Heinsberg-Düren weniger offene Stellen gemeldet.

Bewegung auf dem Arbeitsmarkt veränderten die Arbeitslosenquoten an den zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren – von 3,6 Prozent in Monschau bis 7,8 Prozent in Stolberg. In Erkelenz betrug mit 1062 Arbeitslosen die Quote 4,9 Prozent (Dezember 4,5), in Geilenkirchen 6 Prozent (5,6) und in Heinsberg 4,9 Prozent (Dezember 4,7). In Hückelhoven waren 1366 Menschen arbeitslos, in Wegberg 567, in Wassenberg 525. Knapp ein Drittel sind 50 Jahre und älter – ihre Zahl (12.161) stieg um 720 Personen.