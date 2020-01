Brauchtum : Plötzlich Prinzessin

Erkrath „Rein zufällig“ ist Vize-Bürgermeisterin Sabine Lahnstein in diesem Jahr Karnevalsregentin. Sie freut sich auf eine turbulente Session.

Größere Auftritte in Erkrath hat das Prinzenpaar beim Titularball der Schützen am 1. Februar, beim „Bunten Abend“ der Großen Erkrather KG am 8. Februar, beim heimischen Karnevalsumzug am 15. Februar und bei Altweiber unter der Markthalle am 20. Februar.

Dafür wird sei bei – bisher – 75 Terminen in zwei Monaten auch jede Menge Gelegenheit haben, wofür Amtskollegin Regina Wedding ihr zumindest im Februar komplett den Rücken freihalten wird. Ganz sicher bekommt sie dafür einen der 500 Orden, die Sabine I. und Wolfgang I. in ihrer gemeinsamen Session unters Volk bringen werden. Als Pin kann man diesen Orden auch für jeweils fünf Euro erwerben, die zwei guten Zwecken zukommen werden. „Eine Hälfte des Ertrags geht an das Kinderhaus Sandheide, das eine neuen Tischtennisplatte braucht. Die andere ist für das CBT-Wohnhaus bestimmt, das sich einen Strandkorb für seinen Aufenthaltsraum wünscht“, erzählt Lahnstein, die ihrer saisonalen Verwandlugn schon ein bisschen entgegenfiebert: Mag sie es privat in Jeans und robusten Schuhen eher lässig, schlüpft sie zur Abwechslung doch gern in opulente lange Karnevalsroben, in denen sie sich wirklich „wie eine Prinzessin“ fühlt.