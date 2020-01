Kostenpflichtiger Inhalt: Initiative Effelder Leben : 36 Bürger wollen aktiv beim Dorfladen mitmachen

Ein ähnliches Angebot wie im „DORV“-Zentrum in Viersen-Boisheim könnte es künftig in Effeld geben. Foto: Nadine Fischer

Wassenberg Die Idee eines Dorfladens mit Servicezentrum an der Kreuzstraße in Effeld nimmt Gestalt an. Bei einer Bürgerversammlung wurden Ergebnisse der Haushaltsbefragung vorgestellt und Arbeitsgruppen gebildet.