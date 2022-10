Für Literaturfreunde : Crime-Time in der Bücherkiste in Wassenberg

Krimi-Freunde kommen in Wassenberg in diesem Herbst auf ihre Kosten. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wassenberg Die Bücherkiste in Wassenberg feiert ihren 15. Geburtstag. Und anlässlich dieses Jubiläums hat die Bürgerbücherei ein buntes Programm für den Herbst zusammengestellt.

Das Schreiben, Lesen, Hören, Raten, und Genießen soll in den Mittelpunkt gestellt werden – und das mit dem Lieblingsgenre, dem Krimi. So findet am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr die Publikumspreisverleihung für den besten eingereichten Kurzkrimi im Naturparktor statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Ulrich Land, musikalische Unterstützung kommt von Eckart Krause. Am darauffolgenden Sonntag, 23. Oktober, liest Susanne Goga aus Mönchengladbach aus „Schatten in der Friedrich-Stadt“ im Naturparktor. Der Eintritt kostet acht Euro, los geht es um 17 Uhr.

Am Samstag, 29. Oktober, liest Olav Müller aus Aachen aus „Rommels Gold“ im Naturparktor. Auch hier kostet der Eintritt acht Euro, Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Einen Tag später findet im Leo-Küppers-Haus eine Veranstaltung zum Genießen, Jubilieren und Feiern bei Sekt und Selters statt, wo der schnellsten Spürnase eine „Überraschung“ winkt: Die Aufgabe von Teilnehmern ist es, den Fall Maigret zu lösen. Wo hält sich das Buch „Maigret bei den Flamen“ versteckt und welche Frau wird darin zuerst genannt? Ist sie Opfer oder Täterin? In dem Buch geht es um hochaktuelle Themen: Hochwasser an der Maas, ein Mädchen, das spurlos verschwindet, und rassistisch motivierte Verdächtigungen.