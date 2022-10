„Plattdütschoavend“ in Wassenberg : Neuer Aufzug für den Mundartabend

Wassenberg „Wasseberch, ech han dech jeär“, sang einst schon Karl Lieck. Die „Nationalhymne“ Wassenbergs lebt ebenso wie der „Plattdütschoavend“. Dort bringt sich nun der Quartettverein Myhl ein. Die Erfolgsreihe hat eine Zukunft.

Wie viele Male sind Staffel-Sprint-Rennen bei Olympia verloren gegangen, weil der Stab statt in der Hand des nächsten Läufers auf Aschen- oder Tartan-Bahn gelandet sind? Das weiß sicher jemand – dass der Staffelstab des Mundartabends in Wassenberg von Walter Bienen ohne Auffälligkeiten an Jacky Claßen weitergereicht wurde, können gut 200 Besucher des großen Saals der Wassenberger Burg bestätigen. Die am Ende an alle Akteure des „Plattdütschoavends“ vergebenen Medaillen hatten Flaschenform…