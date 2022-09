Straßen mussten gesperrt werden : Feuerwehr übt in Wassenberg den Hochwasserschutz

Wassenberg Manche Autofahrer ignorierten die Straßensperrungen und mussten wenig später schlecht gelaunt wieder umkehren. So verzögerte sich der Start.

Dafür war in den vergangenen Wochen ein „Wall“ angeschafft worden, der im Hochwasserfall die Fluten der Rur aufhalten und mit Flussrichtung Niederlande umleiten soll. Erstmalig wurde dieses System aufgebaut, um im Ernstfall die entsprechenden Kenntnisse zu haben. Der erste Punkt auf der Liste war die Sperrung des Straßenverkehrs. Durch die Großübung waren viele Einsatzkräfte auf der K34 (Rurtalstrasse) mit der Hochwasserschutzvorrichtung unterwegs, um diese aufzubauen. So wurde an der Rurbrücke bei Heinsberg Kempen in Richtung Ophoven, in Ophoven in Richtung Kempen und in Wassenberg Forst in Fahrtrichtung Ophoven der Verkehr umgeleitet. Zumindest in der Theorie, denn der Start der Übung verzögerte sich. Uneinsichtige Autofahrer ignorierten die Straßensperre ignorierten und umfuhren sie – und mussten wenig später umdrehen.