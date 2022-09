„Platt“ aus Wassenberg : Quartettverein Myhl setzt Reihe der Mundartabende fort

Wassenberg Eigentlich war das Ende dieser Veranstaltung schon verkündet, doch die Sänger gaben sich damit nicht zufrieden. So soll es künftig weitergehen.

Auch die Mitglieder des Quartettvereins Myhl waren nicht glücklich über diese Entwicklung. Björn Tribukait, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des Vereins, sagt: „Einige unserer Mitglieder gehören auch dem Heimatverein Wassenberg an. Zudem hatte unser Manfred Schaffrath, Tenor unseres Vereins, mit Auftritten den Wassenberger Mundartabend bereichert, und zwar an der Seite von Uwe Hillers – beide sind übrigens als ,die zwei Lausbuben‘ bekannt. Kurz: Sehr schnell kam der Gedanke: Der Quartettverein übernimmt.“ Am Dienstag, 27. September, 19 Uhr, geht die Reihe in der Burg Wassenberg nun weiter. Tribukait erläutert weiter, dass es die Hauptaufgabe sein wird, den jährlichen Abend in seinem Grundgerüst zu organisieren.