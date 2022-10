Finanzen in Wassenberg : Haushalt steuert auf deutlichen Überschuss zu

Finanzen in Wassenberg

Auch im Wohnheim am Ossenbrucher Weg leben ukrainische Flüchtlinge. Finanziell stellt das die Stadt vor Herausforderungen. RP-Archivfoto: jürgen Laaser Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Regelmäßig berichtet Kämmerer Willibert Darius über die Entwicklung der Finanzen. Er rechnet 2022 mit einem Plus von 2,1 Millionen Euro trotz der aktuellen Krisenlage.

Aktuell weist die Wassenberger Haushaltsplanung 2022 einen Überschuss von rund 0,5 Millionen Euro auf. „Gemäß der bisherigen laufenden Entwicklung erscheint trotz aller außerordentlichen Belastungen wieder eine deutliche Ergebnisverbesserung um rund 1,6 Millionen Euro möglich. Somit würde der Haushalt 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von etwa 2,1 Millionen Euro ausweisen“, erklärte Darius.

Eine wichtige Rolle in allen Finanzplanungen spielt dabei das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NRW, denn im Überschuss enthalten sind außerordentliche Erträge von 1,9 Millionen Euro, die die zum Ausgleich der Belastungen der Pandemie angesetzt werden. Ohne diese Maßnahme würde sich der Überschuss nur auf rund 168.000 Euro belaufen.

Wie der Kämmerer weiter erläuterte, seien die wesentlichen Gründe für die Verbesserung des Ergebnisses in einer verbesserten Ertragssituation zu suchen. Kämmerer Willibert Darius erläutert: „Insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich deutliche Verbesserungen im Vergleich zur Haushaltsplanung. Gerade diese Positionen sind in ihrer Entwicklung aber auch durch die aktuellen Krisenlagen weiterhin sehr risikobehaftet. Weiter wird das voraussichtliche Jahresergebnis durch die Reduzierung von Aufwendungen verbessert. Hierbei sind insbesondere Reduzierungen bei den Personalaufwendungen zu nennen.“