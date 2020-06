Aktionskreis Auenherz beginnt Projekt : Eine Insektenoase für das Spargeldorf Effeld

Effeld Der Aktionskreis „Auenherz“ hat ein weiteres Projekt begonnen: Im Gold- und Spargeldorf Effeld steht den Mitgliedern nun eine schöne Parzelle zur Verfügung, auf der neben der Errichtung einer Insektenoase auch eine Naturwiese mit Gräsern und Pflanzen entstehen wird.

Am vergangenen Mittwoch wurden die ersten Planungen zur Gestaltung in Effeld mit der Eigentümerin Birgit Wilms-Regen und den Auenherz-Mitgliedern in Angriff genommen. Gleich am Ortseingang des Ortes, Steinkirchener Strasse Ecke zur Wolfskaul, wird dieses Projekt zu finden sein. Die für die Parzelle notwendigen Mäharbeiten wird der ortsansässige Landwirt Norbert Hausmann verrichten.