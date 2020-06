Sturz auf Klosterstraße in Wassenberg : Unfall mit Rennradfahrern – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der Klosterstraße in Wassenberg, bei dem sich zwei Rennradfahrer verletzten Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wassenberg In einer Kurve auf der Klosterstraße in Wassenberg hat ein Auto am Samstag zwei Rennradfahrern den Fahrweg beschnitten. In der Folge stürzten die beiden Männer, während das Auto einfach weiter fuhr.

Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag, 13. Juni, gegen 11.20 Uhr. Zwei Rennradfahrer (31 Jahre aus Wegberg und 33 Jahre aus Düsseldorf) befuhren laut Polizeibericht die Klosterstraße aus Richtung Myhl kommend bergab in Richtung Wassenberg.

In der kurvenreichen Straßenführung, so die Polizei, kam ihnen ein schwarzer Kleinwagen entgegen, der die Fahrbahn so weit ausnutzte, dass er dabei den Fahrweg der Radfahrer schnitt.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen die beiden Männer nach rechts zum Fahrbahnrand hin aus und verloren die Kontrolle über ihre Rennräder. Sie stürzten zu Boden und verletzten sich. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin setzte die Fahrt mit dem Pkw in Richtung Myhl fort – ohne sich um die gestürzten Radfahrer zu kümmern.