Schulprojekt : Rotary-Projekt fördert die Lesekompetenz

Die Rotarierer kamen per Video in die Klassenzimmer. Foto: hartjes

Emmerich „LLLL“ lautet der Titel des Projektes, das in diesem Jahr unter den Corona-Bedingungen etwas anders verlaufen ist als sonst. Denn die teilnehmenden Mitglieder lasen nicht im Klassenzimmer, sondern waren per Video zugeschaltet.

Von Monika Hartjes

Lesen hat viele Vorteile. Die Lesekompetenz zu fördern bedeutet die Sprache zu lernen, den Wortschatz zu erweitern, aber auch, die Welt zu verstehen. Seit vielen Jahren hat sich der Rotary-Club Emmerich-Rees mit dem Programm „LLLL – Lesen lernen, Leben lernen“ auf die Fahnen geschrieben, das Leseverständnis von Grundschülern zu fördern. Jedes Jahr kommen einige der Mitglieder zum Vorlesen in den Unterricht , anschließend bekommen die Schüler ein eigenes Leseexemplar geschenkt, um selber die Geschichte weiterverfolgen zu können. „Uns ist dabei wichtig, dass der Spaß am Lesen im Vordergrund steht“, sagt Horst Balkmann.

Balkmann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse, ist Projekt-Koordinator für die Leegmeer-Grundschule, die er selbst besucht hat. „Da wurde ich 1957 eingeschult“, erzählt der Emmericher, der auch in Leegmeer wohnt. Mit zwei weiteren Rotariern wollte er Ende Mai die Schule besuchen und in den dritten und vierten Klassen vorlesen. Doch „Corona“ machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Die Schulleiterin Nadja Scherer erklärte uns, dass wir leider nicht in den Klassenräumen lesen durften“, so Balkmann, der dem Rotary-Club seit 20 Jahren angehört. Doch einfach nur die Kiste mit Büchern abgeben, das wollte er auch nicht.

info Für manche Kinder ist es das erste Buch Ziel Das Rotary-Projekt LLLL „Lesen lernen - Leben lernen“ fördert bundesweit das Leseverständnis von Schülern der 1. bis 7. Klassenstufe, indem Mitglieder den Schulunterricht unterstützen. Geschenk Jedem Schüler wird ein spezielles Buch geschenkt. Für manche Kinder ist dies ihr erstes eigenes Buch, das sie bewusst behalten sollen. Der Lehrer erhält ein Handbuch zur Unterstützung seines Unterrichts.

So kam die Idee auf, ein Video zu drehen und das aufs White-Board zu übertragen, mit denen alle Klassenräume ausgestattet sind. Balkmann, der für die vierten Klassen vorliest, erklärte darin einiges über die Wichtigkeit des Lesens: „Das Leben besteht nicht nur aus dem Handy, das Wissen kommt aus den Büchern.“ Er erzählte etwas über den Titel des Buches „Auf der Suche nach Nima“, über die Autorin Marie Fenske und die Hauptpersonen, bevor er eine kurze Zusammenfassung vorlas.

Zum Inhalt: Als abends zwei Polizisten vor seiner Tür stehen, merkt Leon, dass er zu weit gegangen ist: Seine Klassenkameradin Nima ist verschwunden! Hat er es mit seinen Hänseleien übertrieben? Doch Leon ist nicht das einzige Problem in Nimas Leben. Sie schickt ihrer Mutter aus ihrem Versteck ein Lebenszeichen und macht klar, was sie will: in Deutschland bleiben und nicht zu ihrem Vater nach Gambia zurück. Nima taucht mehrere Tage unter und lernt den Straßenjungen Jonathan kennen, dessen Schicksal sie sehr berührt. Mittlerweile sucht die ganze Schulklasse nach Nima, während die Erwachsenen einen geheimen Plan verfolgen.

Um die Kinder neugierig zu machen, las Horst Balkmann einen Teil des zweiten Kapitels vor. Das Video wurde in drei Schulklassen abgespielt, weil die 4. Klasse in drei Gruppen eingeteilt worden war – aufgrund der Corona-Abstandsregel. Anschließend bekamen alle ein eigenes Buch ausgehändigt.

Auch für die Schüler der dritten Klasse wird es bald so ein Video geben, dann aber mit einer anderen Geschichte. Diese heißt „Die Struppse – Gefahr im Sausewind“. Hierbei handelt es sich um kleine zottelige Wesen aus dem Sausewald. Sie leben friedlich in ihren Baumhäusern. Nur die Zeterzassel und ihr Kumpan, der Grobkröt, lassen die Struppse nicht in Ruhe. Als die Zeterzassel eines Tages alle Häuser verwüstet, beschließen die Struppse, sich zu wehren.