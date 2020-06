Differenzen zwischen Ortsverein und Fraktion : Turbulenzen bei den Wassenberger Sozialdemokraten

Wassenberg Bei den Sozialdemokraten gibt es erhebliche Differenzen zwischen dem Ortsverein und der Fraktion. Fraktionschefin Heike Simons scheitert bei einer Kampfabstimmung und weist den Vorwurf der Untätigkeit zurück.

Bei den Wassenberger Sozialdemokraten gibt es drei Monate vor der Kommunalwahl (13. September) erhebliche Turbulenzen. Während der Versammlung der Wassenberger Sozialdemokraten wurden Differenzen zwischen der Ratsfraktion mit Heike Simons an der Spitze auf der einen und dem Ortsverein mit dem Vorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Hermann Thissen auf der anderen Seite deutlich.

Heike Simons, die dem nächsten Stadtrat gerne wieder angehört hätte, unterlag in einer Kampfabstimmung überraschend mit zehn zu 17 Stimmen ihrer Gegenkandidatin Marion Wiebus. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte Hermann Thissen, dass es im Ortsverein große Unzufriedenheit mit der Fraktionsarbeit gibt. Unterschiedliche Auffassungen zwischen Ortsverein und Fraktion waren zuletzt auch beim Thema „Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder“ deutlich geworden. Thissen wirft der Fraktion Untätigkeit vor: „Es wurde seitens der Fraktion nichts abgearbeitet, darum haben wir im Ortsverein das in Eigenregie gemacht“, erklärt er. Die Kommunalwahlen stünden vor der Tür und für den Ortsverein sei diese Vorgehensweise eine pragmatische Lösung gewesen. Thissen: „Es liegt mir fern, Heike Simons zu diffamieren.“ Genau dies habe er aber während der Mitgliederversammlung getan, meint Heike Simons. Die 48-Jährige weist den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Sie werde sich für die nächste Wahlperiode neue Aufgaben auf Kreisebene suchen, kündigt Simons an. Als langjähriges Parteimitglied (31 Jahre) möchte sie sich weiterhin für die Ziele der SPD einsetzen.