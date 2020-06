Aus dem Wassenberger Polizeibericht : Gullydeckel ausgehoben, Streifenwagen beschädigt

In Wassenberg wurde ein Streifenwagen der Polizei beschädigt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wassenberg Ein 19-Jähriger hat in Wassenberg Gullydeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Dadurch wurde ein Streifenwagen der Polizei beschädigt. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss.

Beamte der Polizei waren am Montag, 8. Juni, 23.30 Uhr, auf der die Roermonder Straße unterwegs. Nachdem sie an einem geparkten Pkw vorbeigefahren waren, bemerkten sie einen Gullydeckel auf der Fahrbahn. Diesen hatte zuvor jemand offenbar ausgehoben auf die Straße gelegt. Der Fahrer des Streifenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den Gullydeckel, wodurch ein Schaden am Fahrzeug entstand.