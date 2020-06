Unfallstelle in Birgelen : Immer wieder Unfälle auf der Sandstraße

Die Unfallstelle Sandstraße in Birgelen. Hier kann das Spiel von Licht und Schatten die Sicht beeinträchtigen. An der Bodenschwelle sind noch Spuren des Unfalls, der ein Leben kostete. Foto: Angelika Hahn

Birgelen An der Sandstraße in Wassenberg-Birgelen verunglücken immer wieder ältere Radfahrer. Kürzlich starb ein Niederländer nach einem schweren Sturz. Wie Anlieger berichten, waren es immer wieder die Schwellen, an denen die Radfahrer bei der Fahrt bergab aus Richtung Obere Heide verunglückten.

Von Angelika Hahn

Wassenberg und seine nähere Umgebung laden – wie das gesamte Erkelenzer Land – geradezu ein zu ausgedehnten Fahrradtouren. Und viele Bürger nutzen das Angebot. Vor allem auch für ältere Menschen eignen sich Radtouren als vergleichsweise sanftes Sporttraining. Voraussetzung dafür jedoch ist, dass man die Gefahren nicht unterschätzt und sich durch das entspannte Gefühl auf dem Rad nicht zur Unkonzentration verleiten lässt. Denn es gibt neben den (vermeintlich?) gefahrlosen Routen im flachen Rurbereich auch Strecken, die unfallträchtig sein können.

Dazu gehört die mit etlichen Bodenschwellen versehene Sandstraße im Wassenberger Ortsteil Birgelen, die gerne von Radfahrern aus Richtung Obere Heide/Wildenrath genutzt wird und aufgrund ihres abschüssigen Verlaufs viele zum schnellen „Laufenlassen“ des Rades animiert. „Da hat man schnell die dort zulässigen 30 km/h überschritten und ein gefährliches Tempo erreicht“, weiß Bürgermeister Manfred Winkens, selbst begeisterter Radfahrer. Auch er hatte mit Erschütterung von dem jüngsten schweren Unfall eines 72 Jahre alten Radfahrers aus den Niederlanden gehört, der am Pfingstmontag an einer der Fahrbahn-Schwellen gestürzt und zwei Tage später seinen schweren Verletzungen erlegen war.

Einen tödlichen Unfall hatte es vorher auf der Sandstraße zwar noch nicht gegeben, aber etliche teilweise schwere Fahrradunfälle. Wie die Kreispolizei Heinsberg auf Nachfrage mitteilt, waren ausnahmslos Menschen über 65 Jahre die Betroffenen. In den letzten fünf Jahren gab es laut Polizeistatistik auf der Sandstraße in Birgelen vier polizeilich erfasste Verkehrsunfälle. In den letzten zehn Jahren ereigneten sich sechs Verkehrsunfälle, die alle ausschließlich Radfahrer betrafen. Betroffen waren dabei immer Senioren. Vor dem Unfall zu Pfingsten, nach dem der Radfahrer starb, waren bei Unfällen zwei Personen schwer verletzt und drei Personen leicht verletzt worden.

Wie Anlieger berichten, waren es immer wieder die Schwellen, an denen die Radfahrer bei der Fahrt bergab aus Richtung Obere Heide verunglückten. Bürger machten auch jetzt wieder in den sozialen Netzwerken und gegenüber dem Birgelener SPD-Ratsmitglied Hermann Thissen (der daraufhin eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt hat) deutlich, dass sie die Schwellen für Gefahrenstellen halten, die deutlicher als derzeit markiert werden müssten. Ein Bürger verwies schon in einem Schreiben, das er nach Radunfällen 2018 an die Stadt geschickt hatte, auf die teils problematischen Sichtverhältnisse durch Lichtblendung und Schatten bei Sonnenschein in dem Waldstück, wodurch die Schwellen kaum mehr zu erkennen seien. Dem pflichtet auch der Bürgermeister im Gespräch bei.

Schon vor zwei Jahren, am 4. Juli 2018, hat es auf der Sandstraße nach Unfällen einen Ortstermin mit Vertretern des Heinsberger Straßenverkehrsamtes, der Polizei und der Stadt Wassenberg gegeben. Bürgermeister Manfred Winkens sagte, dass seinerzeit die Erneuerung der Bodenmarkierung beschlossen worden sei, die dann auch erfolgte. Weitere Maßnahmen seien nicht angeordnet worden. Auf Nachfrage beim Straßenverkehrsamt hieß es, die Stadt Wassenberg habe seinerzeit die Erneuerung der dreieckigen Markierungen für ausreichend erachtet. Dieser Einschätzung habe sich das Heinsberger Straßenverkehrsamt nicht angeschlossen. „Daher ist die Stadt Wassenberg erneut angeschrieben worden, deutlicher sichtbare Markierungen an den Schwellen aufzutragen. Dies ist bislang nicht erfolgt.“ Allerdings sei eine Markierung der Schwellen nach der Straßenverkehrsordnung nicht vorgeschrieben, da bereits die Beschilderung auf die Schwellen hinweise. Heute sind die Dreiecks-Markierungen teilweise verblasst. Die Hinweise auf Unebenheiten auf den Straßenschildern werden offenbar kaum wahrgenommen. Allerdings sind die Warnbaken am Straßenrand neben den „Hubbeln“ unübersehbar.

Erst jetzt wurde der Bereich Sandstraße der Unfallkommission des Kreises (bestehend aus Vertretern von Straßenverkehrsamt, Polizei, Straßenbauämtern und Kommunen) als sogenannte Unfallhäufungsstelle vorgeschlagen. Denn Voraussetzung dafür sei, so die Kreispolizeibehörde, dass innerhalb von drei Jahren an der betreffenden Stelle insgesamt mindestens drei Verkehrsunfälle der Kategorie 1 und 2 stattgefunden haben müssen. Das bedeutet, dass Unfallbeteiligte schwer verletzt oder getötet wurden. „In der Unfallkommission wird nun beraten, ob die Stelle als Unfallhäufungsstelle eingeordnet wird. Grundsätzlich wird im Rahmen dieser Überprüfung ein Ortstermin durchgeführt“, informiert die Polizei.