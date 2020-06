Bauprojekt in Dormagen : Sorgen um Fördermittel für den Lernort Horrem

In den Lernort (unter anderem mit Christoph-Rensing-Schule) fließen in den nächsten Jahren einige Millionen Euro. Foto: Tinter, Anja (ati)

Es geht um viel Geld, wenn am 21. Juli die Mitglieder des Betriebsausschusses Eigenbetrieb zu ihrer ersten „Corona-Sitzung“ zusammenkommen. Denn die Rathaus-Verwaltung erhofft sich von ihnen einen positiven Beschluss zum Lernort Horrem. Ein Projekt, bei dem es ebenso wie bei der Sekundarschule mächtig hakt. Ein Projekt, bei dem die Finanzierung in der Schwebe ist, jedenfalls was Zuschüsse des Landes betrifft. Ein Projekt, das nach aktuellen Schätzungen insgesamt 21 Millionen Euro teuer ist.

So können die Aussagen verstanden werden, die aus dem Rathaus kommen. Denn für das bisherige, letztlich gescheiterte Umbau- und Sanierungsprojekt hatte das Land schon Städtebaufördermittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro zugesagt. „Ob das auch für ein Neubauvorhaben gilt, weiß ich nicht“, sagt Erster Beigeordneter Robert Krumbein. Er möchte erst von der Politik wissen, wohin baulich die Reise gehen soll, um in einem zweiten Schritt in Düsseldorf um Fördergelder zu werben.