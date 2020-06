Landesmittel für Haan : 2 Millionen Euro für das Haaner Bachtal

Regierungspräsidentin Brigitta Rademacher (l.) übergibt den Förderbescheid für das Haaner Bachtal an Bürgermeisterin Bettina Warnecke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Spiel und Sport, eine Ruhezone, neue Wege und Angebote für alle Altersgruppen: Die Auenlandschaft im Haaner Bachtal wird modernisiert. Die Stadt erhält für das Projekt die höchste Fördersumme im gesamten Regierungsbezirk für dieses Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Maria Dietel

Was im Haaner Bachtal zu tun ist, erschließt sich Spaziergängern auf einen Blick. „Barrierefrei ist hier gar nichts“, erklärt David Sbrzesny, Leiter des Betriebshofes, während er über die Vertiefung für den Regenwasser-Ablauf mitten auf dem Weg steigt und etwas später auf die Treppenstufen ein paar Meter weiter verweist. „Zusätzlich kann man auf den nicht asphaltierten Wegen weder Radfahren noch Inlineskaten.“ Die Spielgeräte sind nicht mehr zeitgemäß und werden kaum noch genutzt, der Blick in den Park von der Straße aus ist von wucherndem Grün verdeckt. Doch das ändert sich jetzt: Die Stadt erhält Fördermittel in Höhe von knapp zwei Millionen Euro, um den Park zu modernisieren. „Wir fangen noch dieses Jahr an“, kündigt Sbrzesny an.

Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher von der Bezirksregierung Düsseldorf überreichte die Unterlagen mit der Förderzusage am Kletternetz an Bürgermeisterin Bettina Warnecke. „Am Wichtigsten finde ich, dass wir hier nicht in Steine investieren, sondern in die Ideen von Menschen“, sagt Rademacher. Die Auenlandschaft sei Verbindung zwischen den Stadtteilen und Jung und Alt gleichermaßen. „Hier kommen viele verschiedene Altersgruppen zusammen. Es ist ein tolles Projekt, das wunderbar vorbereitet war und die Förderung verdient erhält.“ Viele Bürger brachten sich mit Ideen für die Gestaltung ein, die der Technische Beigeordnete der Stadt, Engin Alparslan, und David Sbrzesny erarbeitet haben. „Das Bachtal hat die Förderung bitter nötig“, bedankte sich Bürgermeisterin Warnecke. Die Aufwertung werde vielen Haanern zu Gute kommen. „Die Förderung ist eine Riesenchance für unsere Gartenstadt und unser beliebtes Naherholungsgebiet.“ In beispielhaftem Teamwork hätten Stadtverwaltung, Betriebshof und Bürger zusammengearbeitet, sodass der Antrag erfolgreich sein konnte.

INFO Haan stellt Pläne im Ausschuss vor Insgesamt kostet die Modernisierung des Haaner Bachtals 2,2 Millionen Euro. 90 Prozent der Kosten erhält die Stadt aus Fördermitteln. Am 23. Juni um 17 Uhr (Schulzentrum) stellt die Stadt die Pläne im öffentlichen tagenden Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr vor.

Die Fördermittel stammen aus dem „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier“ und sind die höchste Summe, die die Bezirksregierung in diesem Jahr an Geldern vergeben hat. „Die Haaner Pläne waren sehr überzeugend“, erklärt Ingrid Dreißigacker, Dezernentin für Städteförderung. Insgesamt hatten sich 20 Kommunen um Fördermittel beworben, neun erhalten nun Gelder. „Das Besondere hier ist die integrierende Wirkung des Projekts. Es ist von solchem Interesse, dass sogar reine Landesmittel in das Projekt fließen.“