Täter flüchten in dunklem Auto : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wassenberg

Das Bankgebäude an der Graf-Gerhard-Straße in Wassenberg wurde durch die Explosion erheblich beschädigt. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (15. Juni) in der Volksbank an der Graf-Gerhard-Straße einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug in Richtung L117.

Das berichtet die Polizei. Anwohner der Graf-Gerhard-Straße meldeten sich gegen 2.45 Uhr telefonisch bei der Polizei in Heinsberg, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Der Geldautomat einer Bank an der Graf-Gerhard-Straße war durch unbekannte Täter gesprengt worden. Zeugen beobachteten zwei Personen, die in einem dunklen Auto in Richtung Landstraße 117 flüchteten.