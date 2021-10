Einzelhandel und Martinsverein in Dülken : Wo hat St. Martin die Buchstaben versteckt?

Viersen In der Dülkener Altstadt können Kinder ein Rätsel lösen und eine von 111 Martinstüten gewinnen. In den Schaufenstern der Geschäfte sind Buchstaben versteckt, die richtig zusammengefügt, einen Lösungssatz ergeben.

(naf) Kinder im Alter bis 13 Jahre haben die Chance, eine von 111 gefüllten Sankt-Martins-Tüten zu gewinnen. In den Schaufenstern der Einzelhändler und Dienstleister in Dülkens Altstadt werden bald 36 Buchstaben versteckt, in der richtigen Reihenfolge gelesen, ergeben sie den Lösungssatz für das Gewinnspiel „Mit Sankt Martin durch Dülken“.

Und so funktioniert es: Für die Teilnahme sind entsprechende Formulare mit allen Adressen bei den Händlern der Altstadt, der Volksbank Viersen oder im Dülken-Büro erhältlich. Vom 1. bis 9. November haben alle Kinder im Alter bis 13 Jahre Zeit, die Buchstaben in den Schaufenstern zu finden und dann auch in das Formular an die entsprechende Stelle einzutragen. Unter Angabe der persönlichen Daten sollte das Formular spätestens am 9. November im Dülken-Büro abgegeben werden (Briefkasten oder persönlich), um am nächsten Tag an der Verlosung teilnehmen zu können. Pro Kind kann jeweils eine Lösung eingereicht werden.