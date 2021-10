Kreis Viersen : Baubetriebshof bereitet sich auf die kalte Jahreszeit vor

Kreis Viersen Der Kreis Viersen ist für den Winter gerüstet. Das Baubetriebshof ist mit Streusalz und Fahrzeugen gut vorbereitet. Am 25. Oktober gilt ein Winterdienstplan, der auf nächtlichen Frost flexibel reagieren kann.

Im Kreis Viersen beginnt der Winterdienstplan in diesem Jahr am heutigen Montag, 25. Oktober, und dauert bis Anfang April 2022. Dieser beinhaltet laut einer Kreissprecherin neben den Streckenplänen auch die Rufbereitschaftspläne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofs des Kreises Viersen.

In Abhängigkeit von den Wetterprognosen kontrolliert in dieser Zeit nachts ein als sogenannter Eisspion eingesetzter Streckenwart die Fahrbahnen und alarmiert bei Erfordernis die Kolleginnen und Kollegen. Bei Bedarf beginnen diese ab 3 Uhr mit den Streu- und Räumfahrten, um die Fahrbahnen vor dem einsetzenden Berufsverkehr sicher befahrbar zu halten. Der Kreis Viersen weist darauf hin, dass alle am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge auf die jeweiligen Witterungsverhältnisse anzupassen sind – etwa durch rechtzeitige Umrüstung auf Winterreifen.