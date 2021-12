RP-Projekt #mitreden in Düsseldorf : Schüler debattieren über eine sichere Altstadt

Düsseldorf An der Lore-Lorentz-Schule haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur über Videokameras in der Altstadt diskutiert, sondern zugleich auch über Grundrechte.

Wohl kaum ein Thema treibt die Menschen in Düsseldorf so um wie die Sicherheit in der Altstadt – auch junge Leute. So hatten die Schülerinnen und Schüler der Lore-Lorentz-Schule selbst das Thema Videoüberwachung mit Gesichtserkennung in der Altstadt als Thema für eine Debatte gewählt. Am Mittwoch diskutierten vier junge Leute des Bildungsgangs Sprache und Literatur beim RP-Projekt #mitreden auf der Bühne der Aula vor einer Jury um die Wette – und lernten dabei ganz praktisch, wie Grundrechte und Demokratie funktionieren.

14 Kameras hängen an Kriminalitätsbrennpunkten in der Altstadt, am Burgplatz und in der Bolkerstraße etwa. Schilder weisen auf die Kameras hin, die nur in den Abendstunden aufzeichnen und das dann mit einer roten Lampe anzeigen. Die Bilder, so Fleiß, werden nach sieben Tagen gelöscht und sensible Bereiche wie Fenster oder Hauseingänge bleiben gepixelt. Immer sitzt ein Polizist vor den Bildschirmen, der das Geschehen beobachtet und bei Bedarf Verstärkung schickt. Als Beispiel diente ein Video aus dem Sommer 2020: Polizisten hatten einem jungen Man einen Platzverweis ausgesprochen und wollten ihn wegen Gegenwehr in Gewahrsam nehmen. In nur zwei Minuten bildete sich um die Szene ein Pulk aus mehr als hundert Leuten. Um in solchen Situationen Eskalationen zu vermeiden und bei Schlägereien einzuschreiten, sei die Videobeobachtung Fleiß zufolge hilfreich.