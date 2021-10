Neuer Trainer beim Bezirksligisten : Ex-Borusse übernimmt in Hardt

Ex-Borusse übernimmt in Hardt

Fußball-Bezirksliga Nach dem Rücktritt von Raimund Schleszies ist mit Marc Trostel bereits ein Nachfolger gefunden. Eine Entscheidung, die jedoch auch ein gewisses Risiko beinhaltet.

Die Anstellung beim SC Hardt ist seine erste Trainerstation im Seniorenbereich. Es ist eine Entscheidung mit Mut zum Risiko, das weiß auch der Hardter-Vorsitzende Ingo Hommen. „Uns ist bewusst, dass es ein gewisses Risiko ist, einen Trainer ohne Erfahrung im Seniorenbereich und ohne große Kenntnisse der Bezirksliga zu verpflichten. Aber Marc Trostel ist erfahren genug, mit dieser auch für ihn neuen Situation umzugehen. Ihm haftet kein Stallgeruch an und er kann und wird sicherlich neue Wege beschreiten“, sagt Hommen zu den Beweggründen der Verpflichtung. Der neue Übungsleiter sagt dazu: „Ich kenne die Mannschaft noch nicht so gut. Wir haben ja auch erst eine Trainingseinheit bestritten. Jetzt heißt es, das Team wieder mental aufzubauen. Hilfreich war da sicherlich auch der Erfolg in Viersen. Da sollten wir drauf aufbauen.“ Beim TDFV Viersen hatte Hardt zuletzt 5:0 gewonnen.