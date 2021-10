Hoher Schaden in Viersen : Auto wird nach Unfall in Lagerhalle geschleudert

Viersen Ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto, bei dem der Pkw vor die Fassade einer Autohaus-Lagerhalle geschleudert wurde, könnte einen Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro bedeuten.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto, bei dem der Pkw in die Fassade einer Autohaus-Lagerhalle geschleudert wurde, könnte einen Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro bedeuten: Denn laut Mitteilung der Polizei im Kreis Viersen kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Unfall die Statik des Gebäudes beeinträchtigt wurde.

Am Donnerstag gegen 15 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Vorster Straße/Clörather Straße/Clörather Weg. Eine Willicherin (45) war mit ihrem Pkw auf dem Clörather Weg unterwegs und wollte nach links in die Vorster Straße in Richtung Gerberstraße einbiegen; die Vorster Straße ist in diesem Bereich die Vorfahrtstraße. Dort war ein Lkw-Fahrer unterwegs in Richtung Rahserstraße. Ihm hätte die Autofahrerin laut Polizei eigentlich die Vorfahrt gewähren müssen; doch das tat sie nicht.