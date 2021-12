Tradition an Weihnachten : Krefelder Sportgrößen besuchen Kinderklinik

Martin Hyun (links) rief 2004 die Aktion ins Leben. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Am 1. Feiertag wurden im Helios-Klinikum Geschenke an kranke Kinder verteilt. 2004 rief Martin Hyun, ehemaliger Spieler der Krefeld Pinguine und Gründer von Hockey is Diversity, die Aktion ins Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es gehört seit Jahren zur guten Tradition der Krefelder Sportgrößen zu Weihnachten den Kindern der Kinderklinik des Helios Klinikums Krefeld ein Überraschungsbesuch abzustatten. Zum 18. Mal fand dieser traditionelle Termin statt. Initiator der Aktion ist Martin Hyun, ehemaliger Spieler der Krefeld Pinguine und Gründer von Hockey is Diversity, der die Besuche im Jahr 2004 ins Leben gerufen hat.

Am 25. Dezember war es wieder so weit: Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2020 in Tokio Aline Rotter-Focken, Anne Poleska-Urban (Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2004 in Athen), Pinguine-Stadionsprecher Kristian Peters-Lach, DJ Stefan Volland, Andreas Drabben, Hockey is Diversity CEO Martin Hyun und erstmalig Steffen Hahn vom HSG Krefeld Niederrhein und der Verteidiger der Düsseldorfer EG Nicolas Geitner machten sich mit vielen Geschenken auf den Weg, um den Kindern eine Freude zu machen. Seit Beginn unterstützt auch der Krefelder Filmproduzent Christian Becker, mittlerweile in München wohnhaft, die Aktion.

Aufgrund der Hygiene-Maßnahmen wurden die Kinder nicht persönlich auf ihren Stationen besucht. Wie im letzten Jahr blieb es nur bei einer Übergabe der Geschenke an Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Tim Niehues.

„Das ist so eine kleine Sache für uns. Dieser Termin steht fest in unserem Kalender und bringt uns an diesem Tag zusammen. Ich freue mich auch, dass Nick Geitner von der Düsseldorfer EG gekommen ist. Es zeigt, dass wir in der Sache immer vereint sind über Städte- und Vereinsgrenzen hinaus. Wir sind alle glücklich, dass wir den Kindern in einer schwierigen Zeit mit unseren Geschenken eine kleine Freude bereiten und vielleicht auch einen Moment ihre Sorgen nehmen können. Krankheit kennt keine nationalen oder ethnischen Grenzen. In diesen Momenten merken wir alle, dass es wichtigere Dinge gibt als unseren Sport. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Hockey is Diversity Fördermitglieder*innen und Spender*innen bedanken, die mit ihren Spenden dazu beitragen, dass wir so etwas wichtiges auf die Beine stellen können“, so Martin Hyun.