Weihnachtseinkäufe: Wie lange an Heiligabend die Geschäfte in Viersen öffnen

Wie lange an Heiligabend die Geschäfte in Viersen öffnen

Viersen Spätestens zum Weihnachtsfest wird klar, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind. Während viele Frauen bereits seit Monaten wissen, dass am 24. Dezember Heiligabend ist, nehmen Männer zwar Adventskränze und Weihnachtsmärkte wahr, sind aber nicht in der Lage, das mit dem Weihnachtsfest zu verknüpfen.

Lebensmittel Der Realmarkt an der Kanalstraße in Viersen öffnet an Heiligabend eine Stunde eher als gewöhnlich. Bereits ab 7 Uhr kann dort eingekauft werden; der Markt schließt um 14 Uhr. Auch Edeka in Dülken öffnet von 7 bis 14 Uhr. Die Netto-Filialen öffnen von 6.30 bis 14 Uhr, Aldi und Lidl von 7 bis 14 Uhr.