Neueröffnung in Viersen : Am Rathausmarkt gibt es jetzt chinesische Spezialitäten

Jiao Guo Lin aus Bonn hat am Rathausmarkt in Viersen das China-Restaurant „Kanaan“ eröffnet. Foto: Nadine Fischer

Und wieder ein neuer Mieter für den Rathausmarkt in Viersen: Der Gastronom Jiao Guo Lin aus Bonn hat dort am Freitag ein China-Restaurant eröffnet. Das „Kanaan“, am Busbahnhof in Sichtweite der Lindenstraße gelegen, hat rund 400 Sitzplätze.

„Am 1. Mai hatten wir angefangen zu renovieren“, sagt Lin. Eigentlich wollte der 40-Jährige schon vor vier Wochen die ersten Gäste begrüßen, doch die Abstimmung mit den Behörden habe länger gedauert als geplant. Unter anderem in Mannheim, Bonn und Mainz habe er bereits Restaurants betrieben, erzählt der Familienvater – er ist schon nach Viersen gezogen, Frau und Sohn sollen bald aus Bonn nachkommen. Wieso er sich gerade am Niederrhein niederlässt? Armin Hinz, Eigentümer der Rathausmarkt-Galerie, habe ihn auf das Ladenlokal aufmerksam gemacht: „Wir sind befreundet.“ Unter anderem mit Gerichten von der Karte, Mongolischem Buffet und Sushi am Abend möchte Lin nun mit seinem „Kanaan“ bei den Gästen punkten. Der Restaurantname ist ihm übrigens nicht selbst eingefallen. Die Idee dazu habe ein Bonner Pastor gehabt, „wir sind evangelisch, er meinte, das würde passen“.

Das modern eingerichtete Restaurant hat rund 400 Sitzplätze. Foto: Nadine Fischer

Lin bietet Gerichte von der Karte, aber auch vom Buffet an. Foto: Nadine Fischer

