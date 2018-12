Schwalmtal: Ein Waldnieler Engel auf neuen Wegen

Schwalmtal Hedwig Sieberichs alias Engel Hettwich ist mit ihrem Soloprogramm „Schein-bar normal“ abseits der Karnevalsbretter unterwegs.

Den Stoff und die Inspirationen für ihre Programme findet die 53-Jährige im Alltäglichen, auch in der Zeitung, „selbst auf dem Weihnachtsmarkt in Kempen“. Sie wisse dann plötzlich, aus dem ein Satz, aus der anderen Begebenheit, lasse sich etwas Lustiges machen: „Ich habe von jemanden gehört, er wolle einen Crossrollator, weil er nicht gut zu Fuß ist. Mit dem Ding will er in den Wald und dort im Dunkeln Bogenschießen veranstalten.“ Sie lacht: „Ich stelle mir vor, wie es zu gewollten oder ungewollten Opfern unter den Teilnehmern des nächtlichen Schießens kommt. Da wird mein Schutzengelgehirn aktiv.“

Während Hedwig Sieberichs erzählt, sitzt ihr Mann Ralf still neben ihr. Mit stoischer Gelassenheit nimmt er zur Kenntnis, was sich seine Frau gerade so alles zusammenreimt. Er nimmt das, weiß Gott, nicht bloß ergeben hin, sondern hat in der Konstellation Engel & Co. seinen festen Platz. „Mein Mann ist mein erster Zuhörer, Kritiker, vor allem mein Comedy Buddy. Die erste Instanz für die Gags. Wir machen den ganzen Tag Blödsinn.“ In der Session ist Ralf Sieberichs der himmlische Fahrer, der sich um die Technik und das Organisatorische kümmert. Der Wagen wird gemeinsam gepackt, „jeder hat seinen Teil, für den er verantwortlich ist. Damit das nicht durcheinander geht und schlimmstenfalls etwas vergessen wird.“ Vor dem Auftritt sitze jeder Griff. Wie ein Ritual: „Perücke auf, Headset anschließen.“

An ihren Programmen schreibt sie ständig. Dabei kommt sie erst so richtig in Fahrt, wenn sie unter Druck steht: „Das ist so wie mit einem Diamanten, der entsteht auch nur unter höchstem Druck.“ Beispiel: „Es gab mal einen Termin. Also habe ich mich entschlossen: Im Urlaub arbeite ich an meinen Texten. Was habe ich gemacht? Nix.“ Sie lacht. Ralf schüttelt den Kopf: „Ich könnte so nicht arbeiten.“ Aber sie könne halt nicht arbeiten „wie Thomas Mann es gemacht hat, jeden Morgen pünktlich an den Schreibtisch und dann bis zum Mittagessen arbeiten. Nee. Meine Inspiration hole ich mir im Alltäglichen, da muss ich unterwegs und in Bewegung sein.“ Alle Ideen würden wie Puzzleteile in ihrem Kopf zusammengesetzt, kompensiert und die Essenz komme auf die Bühne.