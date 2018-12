Niederkrüchten : Einbruchsversuch an der Dorfstraße

Niederkrüchten Kratzer am Schloss haben an der Dorfstraße einen Einbruchsversuch gezeigt. Am Freitag gegen 10 Uhr hörte die Bewohnerin ein Geräusch, ihr Hund rannte bellend zur Tür. Der Einbrecher war weg. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.

