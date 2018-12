Höhner-Konzert : Kölsche Tön’ in der Festhalle

Die Festhalle wurde beim Weihnachtskonzert der Höhner zum heimeligen Wohnzimmer mit Tannenbaum und flackerndem Kaminfeuer. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Zur „Höhner Weihnacht“ begeisterte die Kölner Band mit einem Mix von besinnlichen und fröhlichen Momenten. Dabei ließ sie auch die Puppen tanzen – und Frontmann Henning Krautmacher wurde zum Geschichtenerzähler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Über allem lag ein Hauch von Traum und Erinnerung, wie auch unbändiger Heiterkeit. Für die „Höhner Weihnacht“ war die Festhallenbühne in ein heimeliges Wohnzimmer mit flackerndem Kaminfeuer und Tannenbaum verwandelt worden.

Der röhrende Hirsch stehe für die Erinnerung an frühere Feste, kommentierte Henning Krautmacher die Szenerie im Goldrahmen. Das war der Brückenschlag zum Lied „Früher“ in einer liebevollen Hommage an verklärte Erinnerung und „Blömchetapete“. Krautmacher, Hannes Schöner, Jens Streifling, Micky Schläger, Wolf Simon und Joost Vergoosen sangen jeweils ihre eigene Strophe in einer Chronologie von Lebensjahren und Reflexion über die Zeit. Die Band widmete ein Lied den stillen Helden, die da sind, wenn es darauf ankommt. Sie sang von leuchtenden Kinderaugen, wie auch ihren Hit „Schenk’ mir heut’ Nacht dein ganzes Herz“.

Info Was die Höhner auszeichnet Bekannteste Hits Schenk mir dein Herz, Ich bin ene Räuber, Viva Colonia. Soziales Engagement Seit 25 Jahren unterstützt die Band das Lobby Restaurant Lore, ein Anlaufpunkt für Nicht-Sesshafte. Im ersten Jahr schrieben die Musiker den Song „Alles verlore“. Alle Einnahmen aus dessen Verkauf gehen an das Lobby-Restaurant.

Unterstützung bot Gasttrompeter Michael Kuhl, da in der weihnachtlichen Besetzung die biblische Sieben berücksichtigt werden sollte, so Krautmacher mit schelmischem Ernst.

Die Kölner feierten die Liebe zum Leben und zu den Menschen mit besinnlichen und nachdenklichen, aber auch fetzigen und mitreißenden Melodien. Krautmacher und Bandkollegen spielten sich in Moderation und Soli die Bälle zu. Lieder und Zwischentöne strahlten Empathie aus, waren immer wieder Appell zur Mitmenschlichkeit. Jens Streifling berührte mit emotional aufgeladenen Saxophoneinlagen. Der Schlagwerker wurde zum kleinen Weihnachtstrommler. Keiner war nur Instrumentalist, jeder hatte ebenso seine Gesangsparts. Herrlich war auch die musikalische Reminiszenz an die USA-Reise mit den Roten Funken.

In Tradition der Weihnachtserzählungen wurde Frontsänger Krautmacher im Sessel beim Feuer zum Geschichtenerzähler. Von den Bandkollegen musikalisch unterlegt las er die Erzählung von den vier Kerzen, die Glanz und Licht in kälter werdender Welt verlieren, aber am Feuer der Hoffnung neu entzündet werden. Die Besucher waren natürlich aufgefordert mitzusingen und zu feiern. „Wenn ihr immer so klatscht, weiß ich nicht, ob wir das bis Heilig Abend schaffen“, kommentierte Krautmacher den herzlichen Empfang. Herbert, Roland, Ralf und Stefan wurden aus dem Publikum als „Freiwillige“ zum „Viersen Experience“ auf die Bühne geholt, um teilzuhaben an der Zaubernummer der „schwebenden Männer“. Das Quartett machte den Spaß gut gelaunt mit und wurde mit herzlichem Applaus belohnt.