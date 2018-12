Service : So öffnen die Geschäfte an Heiligabend

Frischer Fisch an den Feiertagen. „Der Fischspezialist“ in der Klever City, Große Straße, hat sowohl an Heiligabend (bis 13 Uhr) als auch am vorausgehenden Sonntag (bis 17 Uhr) geöffnet. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Kleve Viele Klever wollen am Heiligabend noch einmal schnell einkaufen. Das ist in diesem Jahr auch kein Problem: Die meisten Einkaufszentren und Einzelhändler öffnen am Montag, 24. Dezember, bis 13 oder 14 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christos Pasvantis und Marc Cattelaens

Die Weihnachtstage sind fixe Termine und bei den meisten Menschen schon weit im Voraus durchgeplant. Dennoch müssen viele am Heiligen Abend noch mal schnell los, um letzte Besorgungen zu erledigen und kurzfristig noch Geschenke zu besorgen – zumal der 24. Dezember in diesem Jahr auf einen Montag fällt und die Geschäfte am Tag davor geschlossen sind. In unserer Übersicht sehen sie, wann die Einkaufszentren und großen Einzelhändler an Heiligabend öffnen und schließen.

Supermärkte Anders als im Vorjahr, als Heiligabend ein Sonntag war und fast alle Läden geschlossen blieben, öffnen dieses Mal alle Supermärkte bis 14 Uhr. „Heiligabend ist für uns in Anführungszeichen ein ganz normaler Werktag“, sagt Monika Brüggemeier, die den Edeka-Markt auf der Ludwig-Jahn-Straße in Kleve betreibt. Genauso sieht es auch bei den Filialen Kaufland, Aldi Nord und Süd, Lidl, Pennymarkt, Netto, Rewe und dem Frisch-Markt in Rindern aus. Teilweise sin dide Supermärkte schon ab 6 Uhr geöffnet.

Info Die Regelung für Apotheken 24. Dezember Apotheken, die keinen Notdienst haben, müssen laut Vorschrift Heiligabend um 14 Uhr schließen. 31. Dezember Die selbe Regelung gilt auch für Silvester. Ab 14 Uhr sind Apotheken an diesem Tag von der „ständigen Dienstbereitschaft“ befreit. Das gilt nicht für den Fall, dass sie Notdienst haben.

Lebensmittel Der Bauernmarkt Lindchen in Uedem hat von 7.30 bis 12 Uhr offen. Die Bäckerei Heicks und Teutenberg öffnet in all ihren Filialen bis 13 Uhr – eine Ausnahme bildet der Laden in Kranenburg, der bis 14 Uhr offen ist. Die Bäckerei Reffeling hält ihre Pforten an Heiligabend bis 13 Uhr offen. Die Bäckerei Derks hat an Heiligabend unterschiedliche Öffnungszeiten: in den Filialen Sparkasse, Hagsche Straße 3, Rewe-Markt Albersallee und Bahnhof ist bis 14 Uhr geöffnet, in Rindern und am Hagebaumarkt bis 13 Uhr. Die Filialen der Metzgerei Quarter sind von 7 bis 13 Uhr offen. Metzger Terhoeven hat bis 12 Uhr geöffnet, weist aber darauf hin, dass spezielle Wünsche am besten schon im Voraus geäußert werden – an Heiligabend sei das meiste Fleisch schon vorbestellt. Der Hofladen Slütter auf der Hagsche Straße öffnet bis 13 Uhr die Pforten – will bei Bedarf allerdings auch noch ein weniger länger für seine Kunden da sein.



Tipps : Weihnachtsmarkt hat Heiligabend geöffnet

zurück

weiter

Geschenke Im Einzelhandel sieht es ähnlich wie in den Supermärkten aus: Nach gesetzlichen Vorgaben öffnen beinahe alle Läden in der Innenstadt bis 14 Uhr, bei Galeria Kaufhof, Saturn und Co. können bis dahin also noch Last-Minute-Geschenke besorgt werden. Der Blumenladen Schlitter im EOC-Center ist von 7 bis 14 Uhr offen. In der Buchhandlung Hintzen gibt es von 9.30 bis 12 Uhr noch Lesegeschenke.

Sonstiges Ein beliebter Anlaufpunkt für (zu) späte Geschenkwünsche sind immer auch Tankstellen. Die Argos-Station auf der Riswicker Straße in Kleve ist auch über Weihnachten rund um die Uhr verfügbar. Die McDonald’s-Filiale auf der Van-den-Bergh-Straße in Kleve öffnet an Heiligabend von 7 bis 16 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtstag werden dort jeweils von 11.30 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht die Türen geöffnet.