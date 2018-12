Krippenweg Brüggen : Senioren schaffen sprechende Krippe

Brüggen Zwei Hörspiele und Licht gehören zum ungewöhnlichen Stall im Senioren-Haus.

Die Krippenfiguren werden über die LED-Technik angestrahlt und erzählen. Passend zu den Krippen-Figuren wurde zwei Geschichten geschrieben. In der einen Aufführung machen sich die Hirten Opa Paul und Oma Anna auf den Weg nach Bethlehem zu Maria und Josef, um ihnen zur Geburt ihres Kindes zu gratulieren. Sie bringen dem Christkind ein besonderes Geschenk mit. In dem anderen Abenteuer wird erzählt, wie das schreiende Jesuskind beruhigt wird. „Genaues sollen die Besucher erst vor der Krippe erfahren, sonst ist ja der Überraschungseffekt weg“, sagt Projektleiter Roland Zetzen. Er arrangierte das Ganze und brachte auch viel Musikalisches, Bekanntes und Neues, in die Erzählungen hinein.

Paul Bouscheljong gibt dem Hirten Opa Paul seine Stimme. „Ich wurde aufgefordert, mitzumachen und habe gleich Ja gesagt. Und ich habe es gerne gemacht“, sagt der 83-Jährige. „Mit meiner Partnerin verstand ich mich gleich gut.“ Seine Mitspielerin Anna Kamp (88) ist ebenfalls von der Umsetzung der Idee hellauf begeistert. „Das war sehr schön, das in der Gemeinschaft unseres Hauses erleben zu dürfen. Gerade die Gemeinschaft hat mir immer viel gebracht, ob als Kind oder später in meinem bewegten Leben“, sagt Kamp.

Die Augen der beiden Senioren glänzten, als ihre Stimmen bei der Weihnachtsgeschichte zu hören sind. Auch Maria-Sprecherin Ulrike Schütt, Mitarbeiterin vom Sozialen Dienst, fand „ganz toll“, was in einer Gemeinschaftsproduktion entstanden ist. „Diese Krippe hat in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben in der Gruppe von Senioren und Mitarbeitern geschrieben und getextet. Wer mitspielen durfte, entschied dann die Gemeinschaft“, sagt Schütt. „Krippen sehen keine alte Damen vor. Ich musste eine Figur passend als für Oma Anna herrichten“, erzählte Zetzen. „Diese Geschichten wurden dann mit den Bewohnern und Mitarbeitern in unserem mobilen Tonstudio aufgenommen.“ Ergänzt wurden die Hörspiele mit einer Lichtanimation in der Krippe.