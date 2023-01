Serie Unsere Kreativen Für Ulrika Blomquist ist Weben Meditation

Bereits als Kind hatte sie sich für diese Form der Textilgestaltung begeistert. Nun ist sie Handweberin mit einer eigenen Webstube bei sich zu Hause mit sechs Webstühlen. Dort entwickelt sie ihre kunstvollen Schals, Teppiche, Tischtücher, Sitzkissen, Läufer, Handtücher. Eben alles, was sich aus Garnen herstellen lässt. „Es gibt keine Grenzen, außer den technischen Bedingungen“, erklärt die Weberin. Was sie an diesem Handwerk so fasziniert? „Ich werde eins mit dem Webstuhl“, beschreibt sie ihr Tun. „Ich versinke in dem Rhythmus des Webens. Das hat etwas Meditatives. Was um mich herum passiert, wird unwichtig. Es entsteht Klarheit und Frieden im Kopf.“ Wenn man das hört, möchte man am liebsten direkt selbst loslegen.