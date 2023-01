Feuerwehr Viersen Feuerwehr restauriert Oldtimer

Es fällt inmitten der roten Feuerwehrfahrzeuge sofort ins Auge, auch wenn es versteckt hinter den Fahrzeugen steht, die nahezu tagtäglich in den Einsatz gehen. Das Besondere: Statt in Rot kommt es in einem satten Dunkelgrün daher. Die Rede ist vom Leichten Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1943. „Das LLG ist ein Stück Feuerwehrgeschichte und es war unser größter Wunsch, es wieder ans Laufen zu bringen“, sagt Frank Kersbaum, Leiter der Feuerwehr Viersen. „Die Problematik bestand in der Ersatzteilbeschaffung. Die gestaltete sich äußert schwierig und wenn sich Jochen Meiners, der Leiter unserer Abteilung Technik, nicht so engagiert und Ersatzteile aus Belgien und Holland beschafft hätte, dann hätten wir jetzt nicht die erste Runde über den Hof fahren können“, ergänzt er.