Fruchtiger Tropfen aus Nettetal Biologische Station bietet Mispellikör aus heimischer Produktion

Das Infozentrum der Biologischen Station an den Krickenbecker Seen hat ein neues Produkt im Angebot: Mispellikör. Die Mispeln wurden von ehrenamtlichen Unterstützern der Station unter Federführung von Heino Thier auf Streuobstwiesen im Kreis Viersen gesammelt und der Kornbrennerei Hartges in Schwalmtal übergeben. Diese produzierte aus den kleinen Früchten den Mispellikör. Der ist nun in 0,2-Liter- und 0,5-Liter-Flaschen im Infozentrum erhältlich.