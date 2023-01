Geschäftsmodell nicht rentabel Flaute im Unverpackt-Laden in Niederkrüchten: Was sich jetzt ändert

Der erste Unverpackt-Laden im Kreis Viersen, „Fantastik ohne Plastik“ in Niederküchten-Elmpt, hat mit einem stationären Geschäft keine Zukunft mehr. Diese Bilanz zieht Geschäftsführer Detlef Pfeiffer (55) jetzt. Allerdings sei dies kein Aus, sondern ein Umstieg auf ein anderes Geschäftsmodell. Denn Pfeiffer ist nach wie vor überzeugt von seinem Angebot und will es auch in Zukunft an die Kunden bringen, allerdings auf einem anderen Weg.