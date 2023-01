Nach Organtransplantation Viersener plant ein „Herzfest“

Wessen Herz ihm im September 2020 transplantiert wurde, weiß Dirk Onnebrink nicht. Was dem Viersener aber sehr bewusst ist: Ohne das Spenderherz wäre er wahrscheinlich längst tot. Was ihm außerdem bewusst ist: „Organspende ist ein ganz sensibles Thema.“ Schließlich berühre es die Vorstellung von der eigenen Endlichkeit, ergänzt der 57-Jährige. Er selbst habe sich damit früher auch nicht intensiv befasst. Nun möchte Onnebrink die Viersenerinnen und Viersener darüber informieren – und zusätzlich gut unterhalten. Er plant für 2023 ein „Herzfest“, mit Live-Musik, Comedy, aber auch Bühnen-Talk und einem Info-Point, an dem Fachleute die Fragen der Besucher zum Thema Organspende beantworten.