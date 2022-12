Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (8)

Zum 8. Dezember gibt es eine Idee, wie man der Dame seines Herzens etwas Frohsinn schenken kann. Den gibt es im Karneval zuhauf, zum Beispiel auch bei der Frauensitzung der Niederkrüchtener „Schnattergänse“. Diese geht am Samstag, 28. Januar, ab 16.11 Uhr (Einlass ist ab 15.11Uhr) in der Begegnungsstätte Niederkrüchten am Oberkrüchtener Weg über die Bühne. Das Motto der ersten jecken Sause nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause klingt nicht nur komisch, sondern auch kosmisch: „Schnatterei im Weltall“.