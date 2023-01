Sportclub in Viersen Verein feiert Neustart mit Neujahrsempfang

Nachdem der neue Vorstand gewählt war, ist bereits einiges passiert. So haben etwa die beiden verbliebenen Fußball-Herrenmannschaften gemeinsam mit Freunden und Vorstandsmitgliedern innerhalb von sechs Wochen die Sportanlage und das Vereinsheim aufgeräumt. Eine geschenkte Grillhütte mit einem Durchmesser von acht Metern und einem darin gemauerten Grill von fast zwei Metern Durchmesser wurde in Hückelhoven ab- und am Tuspi-Platz an der Sittarder Straße wieder aufgebaut. Es gab ein Familiensommerfest, eine Vereins-Weihnachtsfeier und eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende.