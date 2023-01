Regionalligist spielt eine stark Saison Beim TV Korschenbroich ist die Abwehr der Trumpf

Das war gut

Der große Trumpf des TVK ist eindeutig die Abwehr in Zusammenarbeit mit den beiden Torhütern. Kein anderer Verein der Liga hat im Schnitt weniger Gegentreffer kassiert. „Im Durchschnitt haben wir bis jetzt knapp über 26 Tore pro Spiel kassiert“, so Lansen. „Das sind nicht nur 2,5 Tore weniger als in der letzten Saison, sondern auch knapp drei Tore weniger als die nächstbeste Mannschaft.“ Daraus resultiert auch ein starkes Umschaltspiel und im Angriff haben die Korschenbroicher ein äußerst variables Spiel an den Tag gelegt. Sie haben eben nicht den einen starken Goalgetter, der als Haupttorschütze heraussticht, die Verantwortung ist auf mehrere Schultern verteilt. „Natürlich ist Henrik Schiffmann mit seiner Erfahrung ein wesentlicher Faktor in unserem Spiel, der auch immer wieder Verantwortung übernimmt. Auf der sehr wichtigen halbrechten Rückraumposition ist er für uns schon ein Schlüsselspieler. Mit David Klinnert ist er der erfahrenste Spieler im Team und beide sind stets in der Lage, die anderen mitzuziehen, sollte es einmal nicht so gut laufen“, sagt Lansen.