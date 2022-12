Verkauf in Brüggen und Schwalmtal Unikate als Last-Minute-Geschenke

Weihnachtsgeschenke in letzter Minute? Kein Problem. Schals, Handgesponnenes, Fadenbilder, Mützen, Seifen, Kerzen, große und kleine Gemälde, Wolle zum eigenen Weiterverarbeiten, Dekoartikel aus Holz oder Glas – die „Kreativkiste“ im Landmarkt von Paul Lentzen in Schwalmtal und die bei den Brüggener Kindermoden bieten eine reiche Auswahl an. Und die ist gar nicht teuer. „Schon ab fünf Euro kann man hier fündig werden“, sagt der Inhaber des Landmarkts. „Wenn Sie etwas Originelles, Handgemachtes und Ausgefallenes suchen“, so Lentzen, „ist die Kreativkiste ideal“. Auch in dem Kindermodengeschäft an der Klosterstraße ist das bunte Kreativangebot überaus gefragt: Sieben unterschiedliche Aussteller gibt es, dazu gehören Schmuck aus Leder, Engel-Bilder, Deko-Ideen oder Genähtes. Alles Unikate, die insbesondere zum Weihnachtsfest sehr gefragt seien.