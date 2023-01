TV Geistenbeck etabliert sich weiter in der Oberliga Team zeigt gute Entwicklung in der „Crunchtime“

Personal und Neuzugänge

In der Rückrunde müssen die Geistenbecker auf ihren halbrechten Rückraumspieler Dominik Meißner verzichten. Die Zeit zwischen seinem Magister und dem Doktorat nutzt er, um ein halbes Jahr nach Neuseeland zu reisen. „Das ist zwar nicht sehr glücklich, war aber vor der Saison mit uns abgesprochen und kommt daher auch nicht überraschend“, so Laßeur. Dafür kehrt Timo Bautz zurück und wird den TVG punktuell unterstützen. Seine beruflich angespannte Phase ist vorbei und so soll er in den nächsten Wochen wieder an Team herangeführt werden, um den Ausfall von Meißner zumindest in der Deckung zu kompensieren. „Wir sind auch noch in Gesprächen mit einem Rückraumspieler, der uns sofort helfen kann“, sagt Laßeur.