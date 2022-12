Immer mehr Bedürftige in Schwalmtal Nicht nur der große Bedarf bringt der Tafel Probleme

Zum einen steigt die Zahl der Bedürftigen. „Im Frühjahr versorgte die Tafel rund 120 Menschen, im Sommer waren es schon 270“, erzählt Wuttke. Schon der damalige Vorstand habe die Aufnahme neuer Kunden gestoppt. Mittlerweile würde die Tafel sogar mehr als 400 Menschen in Schwalmtal unterstützen. „Wir schicken niemanden weg“, betont er. Auch nach der offiziellen Ausgabe, die jeden Donnerstag an der Schulstraße 52 in Waldniel stattfindet, würden noch Lebensmittel verteilt: so lange, bis das Lager leer sei.