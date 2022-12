Mehr Wohnungen in Brüggen Neue Häuser statt Jagdschule

Die Bagger sind am Start: Auf dem Gelände der abgerissenen Landesjagdschule am Von-Schaesberg-Weg 43 und 43a in Brüggen hat ein neues Bauvorhaben der „Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft“ (GWG) begonnen. Dort werden zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen errichtet; die Kostenprognose lag 2022 bei vier Millionen Euro. In ein Haus sollen Mieter mit Wohnberechtigungsschein (WBS) einziehen; dort nennt die GWG einen Mietpreis pro Quadratmeter von 5,90 Euro. In dem zweiten Haus gibt es Wohnungen für Mieter mit WBS (6,70 Euro/m2) und ohne WBS (ab zwölf Euro/m2). busch-/RP-Foto: Buschkamp