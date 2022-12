Martinushilfe Kempener Tafel-Chef kritisiert die Politik

Viele neue Bedürftige, zurückgehende Spenden in einigen Bereichen und die Kon­kurrenz durch andere Gruppen wie Lebensmittelretter und dergleichen machen die Arbeit schwieriger: Die Tafel in Kempen zieht eine ge­mischte Jahresbilanz. Positiv zu verbuchen: Die Un­terstützung durch die Bevölkerung sei enorm, sagen die Verantwortlichen und sind regelrecht gerührt von der großen Hilfsbereitschaft, die sich auch in der Weihnachtsgeschenkaktion der Tafel zeigte, wie Bruno Wrede, der erste Vorsitzende der Martinushil­fe, betont.