Geschichte in Brüggen erlebbar machen Neue „Hörstellen“ für Burggemeinde vorgeschlagen

Brüggen · Eine „Hörstelle“ der Liberation Route In Niederkrüchten-Oberkrüchten erinnert seit 2019 an den Absturz einer Lancaster ED 737 in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1943. Ähnliche Pläne gibt es jetzt auch für Brüggen.

29.12.2022, 16:15 Uhr

Ein Teil der Kasematten ist ein Vorschlag für eine Hörstelle in Brüggen. Die erste im Kreis gibt es seit 2019 in Niederkrüchten-Oberkrüchten. Foto: Daniela Buschkamp