Gebühren 2023 in Schwalmtal So entwickeln sich die Abfallgebühren

Laut Verwaltungsvorlage liegen die Gesamtkosten für die Abfallbeseitigung für das Jahr 2023 jedoch um rund 46.306 Euro unter dem Ansatz für das laufende Jahr 2022. Wieso bleibt der Einwohnergleichwert dann unverändert? Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr hat in seiner Sitzung am 29. November dem Gemeinderat eine Senkung der Abfallgebühren von 70,80 Euro auf 68,64 Euro empfohlen. Doch wurde die Gebührenbedarfsberechnung wegen der aktuellen Papierpreisentwicklung nochmals angepasst. Aufgrund der Energiekrise und weltweiter Entwicklungen ist der EUWID-Papier-Preis derzeit sehr schwankend. In der ursprünglichen Gebührenbedarfsberechnung wurde ein Durchschnittswert von 65 Euro pro Tonne eingerechnet. Laut Verwaltung sei diese Schätzung aber zu hoch angesetzt. „Da die Preisentwicklung in den nächsten Monaten nicht absehbar ist, wird vorgeschlagen, die bisherige Gebühr in Höhe von 70,80 Euro auch für das kommende Jahr 2023 zu belassen und die Entwicklung auf dem Markt abzuwarten“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.