Weihnachtsfeier für Kinder im Januar SPD sammelt Spielzeug für die Tafel

Nach dem erneuten Einbruch bei der Dinslakener Tafel und dem Diebstahl des dort gesammelten Kinderspielzeugs kurz vor Weihnachten bietet der SPD-Stadtverband Dinslaken kurzentschlossen einen ersten Sammeltag an. Am Mittwoch, 28. Dezember, werden die Türen des Parteibüros am Bahnhofsplatz 5 von 12 bis 18 Uhr zur Annahme von Spielzeugspenden geöffnet.