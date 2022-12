Wechsel im Kreis Viersen Gleichstellungsbeauftragte verabschiedet sich

Gabriele Cuylen war die erste Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Viersen, der „Runde Tisch gegen häusliche Gewalt“ war eines ihrer Herzensprojekte. Nach langjähriger Dienstzeit haben Landrat Andreas Coenen (CDU) und die Kreistagsmitglieder Cuylen in den Ruhestand verabschiedet. Coenen würdigte die gute Zusammenarbeit mit ihr: „Sie können mit Stolz auf das blicken, was Sie in den Jahren Ihrer Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte im und für den Kreis Viersen erreicht und aufgebaut haben. Dafür meinen herzlichen Dank.“